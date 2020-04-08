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Для людей с ограниченными возможностями здоровья продлен срок инвалидности

​Для людей с ограниченными возможностями здоровья продлен срок инвалид

Кабмин принял решение о продлении срока инвалидности лиц с с ограниченными возможностями здоровья в условиях борьбы с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19).

Как передает Report, согласно решению, срок инвалидности лиц с инвалидностью, а также детей в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, истекающий с первого марта 2020 года продлевается до первого числа месяца после истечения срока специального карантинного режима на территории Азербайджанской Республики.

Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено решить вытекающие из данного решения вопросы.

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