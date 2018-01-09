Депутаты Милли Меджлиса посетили 102-летнюю женщину чеченского происхождения

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Депутат Айдын Мирзазаде посетил найденную в Геранбойском районе 102-летнюю женщину чеченского происхождения из Республики Дагестан РФ.

Как сообщает Report, об этом депутат написал в своем профиле в Facebook.

"Сегодня депутаты от ПЕА Флора ханум Гасымова, Хикмет Мамедов, я и активистка Женсовета ПЕА, директор школы №52 Ясамальского района Эльмира ханум Алескерова побывали в социальном приюте, где находится эта женщина и поинтересовались ее положением", - написал он.