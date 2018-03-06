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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В связи с Международным женским днем - 8 Марта Центры ASAN xidmət и ASAN Kommunal не будут работать один день.

Об этом сообщили Report в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Начиная с 9 марта граждане смогут воспользоваться услугами, обратившись в соответствующие центры.

Отметим, что более подробную информацию о графике работы и деятельности центров можно узнать, позвонив в call-центр "108".