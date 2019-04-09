Буллинг в школе: Как защитить ребенка от травли? - КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

"Существование буллинга (травли) в образовательном пространстве школы объясняется желанием выплеснуть накопленную в семье негативную энергию, а нежелание учителей бороться с данной проблемой является дополнительным фактором, который способствует распространению и развитию травли в рамках школы".

Об этом Report заявила доцент кафедры педагогики и психологии, доктор философии по психологии Бакинского славянского университета Гюльнара Гасанова.

По ее словам, с травлей в школе сталкиваются многие дети. В научной литературе столь негативное психологическое давление, направленное на человека, получило название буллинг.

Психолог отметила, что в современном мире проблема травли детей в системе образования представляет большую актуальность как для педагогов, так и психологов. Первое упоминание о школьной травле появилось довольно давно, еще в 1905 году, однако систематизация знаний по данному вопросу началась в 90-годы ХХ века.

"Особое беспокойство вызывает число случаев, которые приводят к возникновению у детей и подростков ряда психологических проблем, от решения которых зависит дальнейшее формирование и развитие личности, а в некоторых случаях именно от грамотного разрешения сложившейся ситуации, зависит его благополучие.

С травлей в школе сталкиваются почти все дети. Анализируя данный вопрос, нельзя упускать из виду влияние семейных проблем на общий эмоциональный фон ребенка, который влияет на взаимоотношение с одноклассниками, на общение с учителями и т.д. Доверительная атмосфера в семье, искренний интерес, поддержание постоянного контакта с ребенком - все это поможет родителям быстро и безболезненно помочь разрешить клубок неразрешимых противоречий, возникающих на каждом возрастном этапе психического развития ребенка", - считает психолог.

При этом, по ее словам, школьное насилие может проявляться как в физическом, так и эмоциональном плане, которое проявляется как по отношению к ученикам, так и даже учениками по отношению к учителю.

"Существование буллинга в образовательном пространстве школы объясняется желанием выплеснуть накопленную в семье негативную энергию, а нежелание учителей бороться с данной проблемой является дополнительным фактором, который способствует распространению и развитию травли в рамках школы. Нужно отметить, что сегодня буллинг можно рассматривать как отдельное социальное явление, благодаря которому происходит перенос и сокрытие несостоятельности индивида, посредством ненависти, агрессии, направленной на свое окружение", - заявила Г. Гасанова.

Что же может служить сигналом к тому, чтобы взрослые задумались о наличии у его ребенка трудностей в школе?

"Безусловно, психологические травмы обнаружить сложнее, чем синяки или царапины. Родителям стоит обратить внимание на следующие симптомы: ребенка мучают кошмары, плохой аппетит, не может сконцентрироваться, присутствует агрессия, чувство страха, вины, периодически проявляются вспышки гнева, быстро устает и т.д.

Желание самоутвердиться, быть лидером, показать, что он лучше других, чрезмерно завышенная самооценка не всегда адекватно воспринимаются как учителями, так и одноклассниками. Особенно часто травля может проявляться в подростковом возрасте, который является переходным этапом в становлении личности ребенка", - отметила психолог.

Что можно посоветовать жертве буллинга, как выйти из сложной жизненной ситуации?

Не зацикливаться на обиде. Чем хуже тебе, тем радостнее обидчику!

Работать над своей самооценкой, создать площадку для самоутверждения;

Научиться держать под контролем свои эмоции;

Посмотреть на ситуацию с другой стороны. Наличие агрессии, жестокости, проявленной со стороны обидчика, свидетельствует о наличии проблем у него самого.

Позитивное мышление. Оценить свои положительные качества, знать о своих достоинствах и быть уверенным в себе.

В контексте озвученной проблемы Г.Гасанова особо отметила роль школьного психолога в предотвращении и прекращении травли в системе образования.

"Систематическая работа с данной группой учащихся, организация тренингов и семинаров, посвященных освещению данного вопроса, разработка и применение на практике профилактических программ буллинга, работа с конкретными эпизодами травли, привлечение к работе жертв насилия и агрессора, повышение толерантности и навыков саморегуляции, поддержка доверия в классе, повышение культуры и компетенции учащихся, подвергшихся травле – таков неполный перечень работы, которая должна быть развёрнута в школе", - резюмировала психолог.