Будет создан электронный реестр шехидов, семей шехидов и ветеранов войны

Постановлением Кабинета Министров Азербайджана утверждены ”Порядок ведения реестра лиц, получивших статус шехидов и семей шехидов“ и ”Порядок ведения реестра ветеранов войны".

Постановлением Кабинета Министров Азербайджана утверждены ”Порядок ведения реестра лиц, получивших статус шехидов и семей шехидов“ и ”Порядок ведения реестра ветеранов войны".

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Решения были приняты в целях обеспечения исполнения Указов президента Азербайджана от 17 июня 2021 года.

Согласно новым правилам, в централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения в электронной форме будут вестись реестры ветеранов войны, лиц, получивших статус шехидов и семей шехидов.