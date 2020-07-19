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Бахрам Багирзаде выразил благодарность Мехрибан Алиевой

Бахрам Багирзаде выразил благодарность Мехрибан Алиевой Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде, восстанавливающийся после долгого и усиленного лечения от коронавируса, выразил благодарность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное внимание и заботу.
Социальная защита
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19 июля 2020 г. 22:29
Бахрам Багирзаде выразил благодарность Мехрибан Алиевой

Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде, восстанавливающийся после долгого и усиленного лечения от коронавируса, выразил благодарность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказанное внимание и заботу.

Как передает Report, соответствующий пост Багирзаде выставил в своем профиле в Instagram.

"После Бога мы в первую очередь в долгу перед женщиной: сперва она дарует нам жизнь, а потом придаёт этой жизни смысл. Я не помню, кому принадлежит это высказывание, но сегодня я бы его продолжил словами огромной, искренней благодарности Женщине, которую Всевышний наделил множеством достоинств - красотой, блестящим интеллектом, прекрасной душой, мудростью и бесконечным милосердием...

Милостью Всевышнего меня всегда окружали замечательные женщины. Но безжалостный 20-ый год преподнес мне бесценный дар милосердия Мехрибан ханым Алиевой. Все эти дни, находясь на грани жизни, я чувствовал искреннюю заботу не первого вице-президента моей страны, не первой леди Азербайджана, а Сестры с огромным добрым сердцем, протянувшей мне руку помощи и спасения. Благодарю вас, Мехрибан ханым, за всё, что вы сделали для меня. Благодарю вас за возможность жить и дышать, за моих близких, которым вы меня вернули. Да воздаст вам Всевышний за все ваши благие дела!", - написал Бахрам Багирзаде.

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Версия на азербайджанском языке Bəhram Bağırzadə Mehriban Əliyevaya təşəkkür etdi

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