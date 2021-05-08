"ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" не будут работать в праздничные дни

"ASAN xidmət" и "ASAN Kommunal" не будут работать в праздничные дни

15 мая граждане могут обратиться в центры “ASAN xidmət” в Баку, Сумгайыте и Гяндже с 10:00 до 17:00

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В связи с праздником Рамазан 9-15 мая в центрах ”ASAN xidmət“ и ”ASAN Kommunal" нерабочие дни. Как сообщает Report, граждане могут воспользоваться соответствующими услугами, обратившись в центры 16 мая. 15 мая граждане могут обратиться в центры “ASAN xidmət” в Баку, Сумгайыте и Гяндже с 10:00 до 17:00 для получения и замены удостоверений личности, общегражданских паспортов, регистрации операций с недвижимым имуществом, государственной регистрации актов гражданского состояния и получения готовых документов, связанных с миграционными услугами. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram