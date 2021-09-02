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Айнур Софиева: Число случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не возросло

Айнур Софиева: Число случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не возросло "Факты насилия - это проблема, актуальная во всем мире. Подобное имеет место и в Азербайджане. Статистические данные свидетельствуют о том, что увеличения числа фактов насилия в нашей стране не наблюдается".
Социальная защита
2 сентября 2021 г. 17:10
Айнур Софиева: Число случаев насилия в отношении женщин в Азербайджане не возросло

"Факты насилия - это проблема, актуальная во всем мире. Подобное имеет место и в Азербайджане. Статистические данные свидетельствуют о том, что увеличения числа фактов насилия в нашей стране не наблюдается".

Об этом Report сообщила заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Айнур Софиева.

По ее словам, по сравнению с предыдущими годами статистика фактов насилия в отношении женщин практически неизменна: "Большое внимание и освещение фактов насилия создает ощущение, что число этих преступлений возросло. Даже единичный случай беспокоит нас. Как известно, принят закон о предотвращении домашнего насилия, утвержден национальный план действий по борьбе с бытовым насилием в Азербайджанской Республике на 2020-2023 годы. Если все объединятся и общество адекватно отреагирует на мероприятия, проводимые государством, можно добиться каких-то положительных результатов. Мы стремимся к этому".

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Версия на азербайджанском языке Aynur Sofiyeva: "Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq hallarının sayı artmayıb"

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