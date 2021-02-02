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2 837 членам семей шехидов назначены пенсии, пособия и стипендии

2 837 членам семей шехидов назначены пенсии, пособия и стипендии Одной из мер социальной поддержки Министерства труда и социальной защиты населения в поствоенный период является назначение социальных выплат семьям погибших в Отечественной войне.
Социальная защита
2 февраля 2021 г. 16:07
2 837 членам семей шехидов назначены пенсии, пособия и стипендии
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Одной из мер социальной поддержки Министерства труда и социальной защиты населения в поствоенный период является назначение социальных выплат семьям погибших в Отечественной войне.

Как сообщает Report, на сегодняшний день подведомственным Министерству труда и соцзащиты населения Государственным фондом социальной защиты (ГФСЗ) назначены ежемесячные президентские стипендии, пенсии и пособия более 7 000 членам семей 2 837 шехидов.

Для оперативной организации работ создана специальная рабочая группа. Фондом собрана вся надлежащая документация в электронном порядке и назначены соответствующие выплаты.

Процесс близится к завершению.

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Версия на английском языке 2,837 martyrs’ family members awarded pensions, benefits
Версия на азербайджанском языке 2837 şəhidin ailə üzvünə pensiya, müavinət və təqaüd təyin edilib

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