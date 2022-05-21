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Звезда Marvel сыграет журналиста, раскрывшего крупный фармацевтический заговор в США

Звезда Marvel сыграет журналиста, раскрывшего крупный фармацевтический заговор в США 51-летний двукратный номинант на "Оскар" Джереми Реннер, наиболее известный ролью Соколиного глаза во вселенной Marvel, утвержден на главную роль в байопик о скандально известной в США династии Саклер.
Шоу-бизнес
21 мая 2022 г. 17:59
Звезда Marvel сыграет журналиста, раскрывшего крупный фармацевтический заговор в США

51-летний двукратный номинант на "Оскар" Джереми Реннер, наиболее известный ролью Соколиного глаза во вселенной Marvel, утвержден на главную роль в байопик о скандально известной в США династии Саклер.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Саклер заработали миллиарды на выпуске опасного опиоида Окситоцин, скрывая вызываемую им сильную наркозависимость. Первым крупнейший фармацевтический заговор в истории США раскрыл журналист и лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Армстронг. В ходе четырехлетнего расследования ему удалось раскрыть мошенническую схему династии Саклер и их компании Purdue Pharma. Он также одним из первых обратил общественное внимание на опасность Окситоцина, "подсадившего" на обезболивающее миллионы людей.

Роль Армстронга сыграет Реннер.

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Версия на английском языке Jeremy Renner to star in movie about opioid crisis

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