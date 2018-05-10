В США пропал костюм из фильма "Железный человек" стоимостью $320 тысяч

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Калифорнии пропал костюм Железного человека из одноименного блокбастера.

Как передает Report, броня Тони Старка стоимостью 320 тыс. долларов исчезла со склада в городке Пакойма.

В последний раз доспехи, в которых играл Роберт Дауни-младший, видели на складе в феврале этого года. Предположительно, ценный реквизит пропал в апреле. Пропажу же заметили во вторник. Полиция ведет поиски чудо-костюма.

По сюжету броня наделяла героя картины - плейбоя, миллиардера и филантропа Тони Старка - сверхъестественными способностями.