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    В США пропал костюм из фильма "Железный человек" стоимостью $320 тысяч

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Калифорнии пропал костюм Железного человека из одноименного блокбастера. 

    Как передает Report, броня Тони Старка стоимостью 320 тыс. долларов исчезла со склада в городке Пакойма.

    В последний раз доспехи, в которых играл Роберт Дауни-младший, видели на складе в феврале этого года. Предположительно, ценный реквизит пропал в апреле. Пропажу же заметили во вторник. Полиция ведет поиски чудо-костюма.

    По сюжету броня наделяла героя картины - плейбоя, миллиардера и филантропа Тони Старка - сверхъестественными способностями.

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