В Испании обокрали рэпера Daddy Yankee

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ У одного из исполнителей хита Despacito рэпера Рамона Луиса Айяла Родригеса, известного под псевдонимом Daddy Yankee, в Испании украли комплект украшений на сумму около €2 млн.

Как передает Report, об этом сообщает Las Provincias.

По данным издания, инцидент произошёл в одной из гостиниц Валенсии. Вор, представившись сотруднику отеля Родригесом, попросил открыть сейф, в котором хранились драгоценности.

Отмечается, что из номера артиста также пропало около $2,5 тыс. наличными.

Не вызвав подозрений, злоумышленник покинул здание отеля и скрылся.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.