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    В CinemaPlus прошел фестиваль Halloween - ВИДЕО

    Фойе кинотеатров были украшены страшно-милыми декорациями

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В один из самых ярких праздников осени Halloween кинотеатр премиум класса CinemaPlus 28 Mall провел маскарадный фестиваль мистических персонажей, злодеев и супергероев с сопровождением музыкального шоу барабанщиков. 

    Как сообщает Report, фойе кинотеатров CinemaPlus в Ganjlik Mall и 28 Mall в этот увлекательный и оригинальный праздник, который популярен по всему миру, были украшены страшно-милыми декорациями. Гости были в восторге от окутанной атмосферы Хэллоуина, делали памятные фотографии и веселые селфи, а также с большим удовольствием присоединились к маскарадному фестивалю.

    Особая благодарность команде декораторов Amapola Exclusive Events.

    Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.

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