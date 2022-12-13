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Умер автор музыки к сериалу "Твин Пикс"

Умер автор музыки к сериалу "Твин Пикс" Американский композитор Анджело Бадаламенти, автор музыки к сериалу "Твин-Пикс" (Twin Peaks, 1990-2017), умер на 86-м году жизни.
Шоу-бизнес
13 декабря 2022 г. 03:16
Умер автор музыки к сериалу Твин Пикс

Американский композитор Анджело Бадаламенти, автор музыки к сериалу "Твин-Пикс" (Twin Peaks, 1990-2017), умер на 86-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его данным, Бадаламенти умер у себя дома в Линкольн-Парке (штат Нью-Джерси).

Композитор получил широкую известность благодаря сотрудничеству с кинорежиссером Дэвидом Линчем. Бадаламенти написал музыку к таким фильмам Линча, как "Синий Бархат" (Blue Velvet, 1986), "Шоссе в никуда" (Lost Highway, 1996), "Малхолланд Драйв" (Mulholland Dr., 2001). В 1990 году Бадаламенти стал лауреатом премии Grammy и был трижды номинирован на премию Emmy за музыку к культовому сериалу "Твин Пикс". Альбом с саундтреком получил золотую сертификацию в 25 странах мира. Бадаламенти также стал автором саундтрека к полнометражному фильму "Твин Пикс: Сквозь огонь" (Twin Peaks: Fire Walk with Me, 1992), рассказывающему предысторию сериала.

Бадаламенти родился 22 марта 1937 года в Нью-Йорке, окончил Школу музыки Истмана и Манхэттенскую школу музыки. На протяжении своей карьеры композитор сотрудничал с Полом Маккартни, Дэвидом Боуи, Лайзой Миннелли, Ниной Симон, Ширли Бэсси и другими известными исполнителями. Бадаламенти написал музыку к 70 фильмам и сериалам.

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