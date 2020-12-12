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Скончался народный артист РСФСР Валентин Гафт

Скончался народный артист РСФСР Валентин Гафт Актера похоронят 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве
Шоу-бизнес
12 декабря 2020 г. 13:31
Скончался народный артист РСФСР Валентин Гафт

Актер Валентин Гафт умер в субботу в возрасте 85 лет.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС его супруга Ольга Остроумова.

"Да, его не стало. Это сегодня произошло", - сказала она.

Источник ТАСС сообщил, что актера похоронят 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра "Современник" с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих советских картинах: "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Чародеи" и других.

Обладатель множества наград, в их числе орден "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия "Золотой Орел" за лучшую мужскую роль в фильме "12" (2007), премия имени Андрея Миронова "За служение театральному Отечеству" (2011), "Звезда Театрала" в номинации "Легенда сцены" (2015).

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın xalq artisti vəfat edib

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