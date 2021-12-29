Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер после десяти лет судебных разбирательств.

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер после десяти лет судебных разбирательств.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, пара объявила о расставании в 2011 году после того, как в СМИ появилась новость о том, что у Шварценеггера родился сын от домработницы. Лишь спустя больше десяти лет супруги смогли добиться официального развода.

Портал объяснил такой долгий судебный процесс "отсутствием мотивации" и сложностью в урегулировании споров о разделе имущества. По данным источников, судебные тяжбы коснулись примерно 400 млн долларов США, имущество в результате было поделено практически пополам.

Пара поженились в 1986 году, у них четверо детей.