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Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов

Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер после десяти лет судебных разбирательств.
Шоу-бизнес
29 декабря 2021 г. 09:32
Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судов

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой Марией Шрайвер после десяти лет судебных разбирательств.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, пара объявила о расставании в 2011 году после того, как в СМИ появилась новость о том, что у Шварценеггера родился сын от домработницы. Лишь спустя больше десяти лет супруги смогли добиться официального развода.

Портал объяснил такой долгий судебный процесс "отсутствием мотивации" и сложностью в урегулировании споров о разделе имущества. По данным источников, судебные тяжбы коснулись примерно 400 млн долларов США, имущество в результате было поделено практически пополам.

Пара поженились в 1986 году, у них четверо детей.

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Версия на английском языке Schwarzenegger finalizes his divorce with Maria Shriver after ten years

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