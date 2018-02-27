Шакира выплатила налоговым властям Испании 20 млн

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Колумбийская певица Шакира выплатила властям Испании более €20 млн с целью урегулирования претензий со стороны налоговых служб.
Как передает Report, об этом сообщает El Pais.
Певица встала на учёт в налоговые органы Испании лишь в 2015 году, хотя проживала на территории страны в течение долгого времени до и после указанного периода.
В связи с этим у представителей налоговых служб страны возникли подозрения, что артистка на протяжении нескольких лет уклонялась от уплаты налогов.
По информации издания, выплаченная сумма касается лишь требований налоговых служб Каталонии.
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