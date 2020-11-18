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Руперт Грин побил рекорд по набору подписчиков в Instagram

Руперт Грин побил рекорд по набору подписчиков в Instagram Британский актер Руперт Грин, известный по роли Рона Уизли в "Гарри Поттере", побил рекорд по скорости набора подписчиков в Instagram.
Шоу-бизнес
18 ноября 2020 г. 23:47
Руперт Грин побил рекорд по набору подписчиков в Instagram
Руперт Грин

Британский актер Руперт Грин, известный по роли Рона Уизли в "Гарри Поттере", побил рекорд по скорости набора подписчиков в Instagram.

Как передает Report со ссылкой NME, за 4 часа и 1 минуту на него подписались миллион человек.

Напомним, что Руперт Грин впервые появился в Instagram на прошлой неделе. Он поделился фотографией своего полугодовалого ребёнка. Сейчас у актера уже более трех миллионов подписчиков.

До него рекордсменом был натуралист, телеведущий и создатель фильмов о природе сэр Дэвид Аттенборо. Грин улучшил его результат на 43 минуты.

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