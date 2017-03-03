Презентована приключенческая комедия "Трубка Сталина" - ВИДЕО

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В Баку в Киноцентре "Низами" прошла успешная премьера комедийного фильма "Трубка Сталина" ("Stalinin başı").

Как сообщает Report, в гала-вечере приняли участие творческий коллектив фильма, звезды шоу-бизнеса, артисты, телеведущие, спортсмены и представители СМИ.

Перед началом презентации творческий коллектив под аплодисменты гостей прошел по красной дорожке, сфотографировался перед стендом фильма и делал селфи с поклонниками.

На открытии вечера Илькин Гасани рассказал, что съемки прошли в Баку, в Гусарском районе, в туристическом центре "Шахдаг" и в музее Иосифа Сталина в Гори (Грузия), поделился интересными историями со съемочной площадки и выразил благодарность творческому коллективу за работу, а гостям и журналистам – за поддержку.

Главными героями комедии стали закадычные друзья юмористического проекта "Bozbash pictures", которым в руки попадает трубка самого товарища Сталина вместе с тайным завещанием. Как оказалось, эта трубка – ключ к несметным сокровищам партии, которые спрятаны в родном доме Иосифа Сталина в грузинском городе Гори. Но загвоздка в том, что все шестеро друзей …сидят в тюрьме. И тогда они решаются на побег! Но каждый из них сам хочет овладеть этим золотом и всячески препятствует другим. По пути из Баку в Гори их ждет масса приключений…Тем более, что их преследует начальник колонии…

Фильм снят İLK Media и ATV. Режиссер работы - Эмиль Абдуллаев. В ролях: Илькин Гасани, Эльшан Оруджов, Рамиль Бабаев, Ниджат Рагимов, Азер Бахшалиев, Илькин Мисгерли, Анвер Аббасов, Ульфет Башир, Ярослав Трифонов и другие.

Премьера фильма прошла под овации зрителей.