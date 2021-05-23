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Победители "Евровидения" рассказали о будущих планах

Победители "Евровидения" рассказали о будущих планах Победившая на "Евровидении" итальянская рок-группа Måneskin выпустит новый альбом до конца текущего года, в декабре запланирован тур
Шоу-бизнес
23 мая 2021 г. 05:46
Победители Евровидения рассказали о будущих планах

Победившая на "Евровидении" итальянская рок-группа Måneskin выпустит новый альбом до конца текущего года, в декабре запланирован тур.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом участники группы рассказали на пресс-конференции.

"Мы еще работаем над новым альбомом, который выпустим до конца года, до декабря", - сказала бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис.

Солист Måneskin Давид Дамиано отметил, что тур коллектива также стартует в декабре.

Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. 24 ноября 2017 года группа выпустила дебютный сингл "Chosen". В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе "Евровидение".

В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".

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Версия на азербайджанском языке “Avroviziya-2021” müsabiqəsinin qalibləri gələcək planlarını açıqladılar

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