Победители "Евровидения" рассказали о будущих планах

Победившая на "Евровидении" итальянская рок-группа Måneskin выпустит новый альбом до конца текущего года, в декабре запланирован тур

Победившая на "Евровидении" итальянская рок-группа Måneskin выпустит новый альбом до конца текущего года, в декабре запланирован тур.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом участники группы рассказали на пресс-конференции.

"Мы еще работаем над новым альбомом, который выпустим до конца года, до декабря", - сказала бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис.

Солист Måneskin Давид Дамиано отметил, что тур коллектива также стартует в декабре.

Måneskin – итальянская рок-группа, в состав которой входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. 24 ноября 2017 года группа выпустила дебютный сингл "Chosen". В 2021 году музыканты одержали победу на музыкальном фестивале "Сан-Ремо" с песней Zitti e buoni, которую и представили на конкурсе "Евровидение".

В последний раз Италия побеждала на Евровидении в 1990 году. В целом же это ее третье "золото".