Организаторы определились с концепцией "ЖАРЫ 2020"

Организаторы Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" раскрыли подробности концепции "ЖАРЫ 2020".

Как сообщает Report, "ЖАРА 2020" пройдет с 29 июля по 2 августа.

""ЖАРА 2020" всё ближе! И сегодня мы рады представить концепцию будущего фестиваля: 5 дней и 5 незабываемых программ буквально на любой вкус. Будет ещё жарче, чем в этом году - обещаем!", - написали организаторы на официальной странице фестиваля в İnstagram.

Как это было и в этом году, "ЖАРА 2020" будет состоять из концептуальных программ. Так, 29 июля состоится Гала-концерт, 30 июля выступят звёзды нулевых, 31 июля - хиты 90-х, 1 августа - International day, 2 августа - поколение Z!