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Netflix выпустит голливудскую версию "Иронии судьбы" 31 декабря

Netflix выпустит голливудскую версию "Иронии судьбы" 31 декабря Голливудская версия фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Марюса Вайсберга выйдет на платформе Netflix 31 декабря.
Шоу-бизнес
25 декабря 2021 г. 10:09
Netflix выпустит голливудскую версию Иронии судьбы 31 декабря

Голливудская версия фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" режиссера Марюса Вайсберга выйдет на платформе Netflix 31 декабря.

Как передает Report, об этом пишет "Известия".

Американская картина называется "О судьбе" (About Fate). Роль Лукашина в ней исполнит актер Томас Манн. В отличие от советской версии, американскому герою по сюжету всего 30, а не 40 лет.

В главной женской роли снялась Эмма Робертс, а образ Ипполита в проекте Netflix воплотил британский актер китайского происхождения Льюис Тан.

В апреле Вайсберг уточнил, что задумка оригинального фильма оказалась актуальной в современных реалиях США. По его словам, инициативу съемки англоязычной версии фильма в Голливуде восприняли положительно.

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