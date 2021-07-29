О нас
Report Georgia
Аудио новости

Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров

Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров Американская компания Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров, снимающихся в проектах студии, и для контактирующих с ними на площадках.
Шоу-бизнес
29 июля 2021 г. 08:52
Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров

Американская компания Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров, снимающихся в проектах студии, и для контактирующих с ними на площадках.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что Netflix становится первой студией в Голливуде, которая ввела подобную меру в борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщает издание, распоряжение компании касается и других членов съемочных групп всех проектов студии. Протоколы о возврате членов съемочной команды к работе, в которых говорится об обязательной вакцинации актеров и всей группы, согласованы с голливудскими профсоюзами и крупными киностудиями еще на прошлой неделе.

По данным издания, Netflix могут разрешить не делать прививку по медицинским, религиозным или возрастным причинам для членов съемочной группы, задействованных в уже снимающихся фильмах и сериалах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Скончался народный артист Самед Самедов
Скончался народный артист Самед Самедов
24 июля 2021 г. 19:30
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
Для входа в рестораны, крупные ТЦ и отели потребуется паспорт COVID-19
26 июля 2021 г. 15:30
Начальник управления SOCAR покинул пост
Начальник управления SOCAR покинул пост
28 июля 2021 г. 14:56
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки пати
СМИ: азербайджанский спортсмен умер от передозировки "пати"
22 июля 2021 г. 13:12
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
Принято новое решение в связи с особым карантинным режимом
26 июля 2021 г. 15:30
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
В Азербайджане изменились правила пассажирских авиаперевозок
24 июля 2021 г. 14:15
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигли рекордной отметки
23 июля 2021 г. 10:46
Началась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
ФотоНачалась встреча глав МИД Азербайджана и Сербии в расширенном составе
26 июля 2021 г. 12:35
В Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
ФотоВ Кешикчидаг обнаружены большие курганы бронзового периода
24 июля 2021 г. 14:35
На Машинном рынке в Баку мужчина подорвал себя гранатой
На "Машинном рынке" в Баку мужчина подорвал себя гранатой
27 июля 2021 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi