Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров

Американская компания Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров, снимающихся в проектах студии, и для контактирующих с ними на площадках.

Американская компания Netflix вводит обязательную вакцинацию для актеров, снимающихся в проектах студии, и для контактирующих с ними на площадках.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает издание Deadline.

Отмечается, что Netflix становится первой студией в Голливуде, которая ввела подобную меру в борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщает издание, распоряжение компании касается и других членов съемочных групп всех проектов студии. Протоколы о возврате членов съемочной команды к работе, в которых говорится об обязательной вакцинации актеров и всей группы, согласованы с голливудскими профсоюзами и крупными киностудиями еще на прошлой неделе.

По данным издания, Netflix могут разрешить не делать прививку по медицинским, религиозным или возрастным причинам для членов съемочной группы, задействованных в уже снимающихся фильмах и сериалах.