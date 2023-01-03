Netflix отказался продлевать сериал "1899" на новый сезон

Стриминговая платформа Netflix отказалась продлевать сериал "1899" на новый сезон.
Как передает Report, об этом сообщили создатели шоу Баран Бо Одар и Янтье Фризе в Instagram.
Изначально авторы планировали завершить историю на третьем сезоне, однако Netflix принял решение закрыть сериал после первого. Причины данного решения не раскрываются.
Создатели сериала попросили прощения у поклонников. "Мы знаем, что это разочарует миллионы наших фанатов, но хотим от всего сердца поблагодарить их за то, что они были частью этого замечательного приключения. Мы любим вас, не забывайте это", - написали они.
Ранее писательница Мэри Каньин из Сан-Паулу, Бразилия, обвинила Netflix в нарушении авторских прав. По ее словам, сериал "1899" похож на ее графический роман "Черная тишина" (Black Silence) 2016 года. Она отметила, что в шоу поднимается тема с пирамидами, описанными в ее произведении. Каньин также обвинила сервис в том, что он использовал в сериале некоторые детали из сюжета ее книги, включая эпизоды со смертью героев.