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Netflix отказался продлевать сериал "1899" на новый сезон

Netflix отказался продлевать сериал "1899" на новый сезон Стриминговая платформа Netflix отказалась продлевать сериал «1899» на новый сезон.
Шоу-бизнес
3 января 2023 г. 07:53
Netflix отказался продлевать сериал 1899 на новый сезон

Стриминговая платформа Netflix отказалась продлевать сериал "1899" на новый сезон.

Как передает Report, об этом сообщили создатели шоу Баран Бо Одар и Янтье Фризе в Instagram.

Изначально авторы планировали завершить историю на третьем сезоне, однако Netflix принял решение закрыть сериал после первого. Причины данного решения не раскрываются.

Создатели сериала попросили прощения у поклонников. "Мы знаем, что это разочарует миллионы наших фанатов, но хотим от всего сердца поблагодарить их за то, что они были частью этого замечательного приключения. Мы любим вас, не забывайте это", - написали они.

Ранее писательница Мэри Каньин из Сан-Паулу, Бразилия, обвинила Netflix в нарушении авторских прав. По ее словам, сериал "1899" похож на ее графический роман "Черная тишина" (Black Silence) 2016 года. Она отметила, что в шоу поднимается тема с пирамидами, описанными в ее произведении. Каньин также обвинила сервис в том, что он использовал в сериале некоторые детали из сюжета ее книги, включая эпизоды со смертью героев.

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Версия на азербайджанском языке “Netfliks” “1899” serialını yeni mövsümə uzatmaqdan imtina edib

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