Назван самый сексуальный мужчина мира

Журнал People по традиции выбрал самого сексуального мужчину планеты, и в этом году по версии издания, им является американский актер Пол Радд.

Журнал People по традиции выбрал самого сексуального мужчину планеты, и в этом году по версии издания, им является американский актер Пол Радд.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс , 52-летний Радд известен ролью супергероя Человека-муравья в фильмах "Марвел".

Первую популярность получил еще в 1990-е ролью в комедии "Бестолковые".

Также он сыграл в картинах "Ромео + Джульетта", "Сорокалетний девственник", "Немножко беременна" и других. Кроме того, Радд запомнился телезрителям ролью в сериале "Друзья".

Отметим, что журнал People выбирает самых сексуальных мужчин мира с 1985 года. Первым обладателем титула стал актер Мел Гибсон. В прошлом году на обложку попал актер Майкл Бакари Джордан.