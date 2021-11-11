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Назван самый сексуальный мужчина мира

Назван самый сексуальный мужчина мира Журнал People по традиции выбрал самого сексуального мужчину планеты, и в этом году по версии издания, им является американский актер Пол Радд.
Шоу-бизнес
11 ноября 2021 г. 05:53
Назван самый сексуальный мужчина мира

Журнал People по традиции выбрал самого сексуального мужчину планеты, и в этом году по версии издания, им является американский актер Пол Радд.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, 52-летний Радд известен ролью супергероя Человека-муравья в фильмах "Марвел".

Первую популярность получил еще в 1990-е ролью в комедии "Бестолковые".

Также он сыграл в картинах "Ромео + Джульетта", "Сорокалетний девственник", "Немножко беременна" и других. Кроме того, Радд запомнился телезрителям ролью в сериале "Друзья".

Отметим, что журнал People выбирает самых сексуальных мужчин мира с 1985 года. Первым обладателем титула стал актер Мел Гибсон. В прошлом году на обложку попал актер Майкл Бакари Джордан.

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