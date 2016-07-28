Кристина Агилера приехала в Грузию

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Звезда мировой поп-музыки Кристина Агилера прибыла в Грузию. Как сообщает Report, самолет певицы приземлился в аэропорту Батуми накануне поздно ночью.

Агилера поселилась в Батуми, в пятизвездочном отеле "Хилтон".

30 июля Кристина Агилера выступит с шоу на сцене нового концертного зала Black Sea Arena на курорте Уреки (в 50 км от Батуми).

Концерт поп-звезды, которая впервые выступает в Грузии, откроет концертный зал, построенный миллиардером Бидзиной Иванишвили и переданный в дар правительству страны.

В связи с большим спросом и дефицитом билетов на поезд, Грузинская железная дорога назначила дополнительный поезд из Тбилиси до Уреки.