Иск Ройи Айхан к Айгюн Бейляр передан на рассмотрение суда

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабаильском районном суде продолжилось судебное заседание на основе иска заслуженной артистки Ройи Айхан против коллеги, заслуженной артистки Айгюн Бейляр.

Об этом Report сообщил адвокат Р.Айхан Вамиг Шукюров.

По его словам, на процессе под председательством судьи Заура Алиева было объявлено, что А.Бейляр и ее представитель в очередной раз не явились в суд.

Дело было передано на рассмотрение.

Судебное рассмотрение назначено на 19 февраля.

Отметим, что Р.Айхан в своем иске отметила, что А.Бейляр в интервью на телевидении ARB оскорбила ее честь и достоинство. Поэтому певица обратилась с иском против А.Бейляр в Сабаильский районный суд. Роя Айхан требует от заслуженной артистки Айгюн Бейляр компенсацию в размере 50 тысяч манатов за моральный ущерб и заявления посредством прессы о том, что сказанные слова являются ложью.

Напомним, что А.Бейляр в эфире телеканала ARB в программе "Səhər-səhər" ("С утра пораньше") жестко высказалась о творчестве Р.Айхан.