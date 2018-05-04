Елизавета II наградила Пола Маккартни Орденом кавалеров почёта

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Королева Великобритании Елизавета II во время торжественной церемонии в Букингемском дворце наградила бывшего члена группы The Beatles сэра Пола Маккартни Орденом кавалеров почёта.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, британского исполнителя наградили за выдающиеся достижения в области музыки.

"Для меня и для моей семьи — это огромная честь, и я думаю, насколько сильно гордились бы этим мои мама и папа из Ливерпуля, если они смогли бы это увидеть", — заявил Маккартни.