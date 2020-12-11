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Disney+ выпустит 20 новых сериалов по вселенным "Звездных войн" и Marvel

Disney+ выпустит 20 новых сериалов по вселенным "Звездных войн" и Marvel Зрителям также представят новые фильмы и сериалы от Disney и Pixar
Шоу-бизнес
11 декабря 2020 г. 17:31
Disney+ выпустит 20 новых сериалов по вселенным Звездных войн и Marvel

Компания The Walt Disney Company анонсировала новые проекты, которые выйдут на стриминговом сервисе Disney+ в ближайшие годы. В частности, зрители увидят 10 сериалов по "Звездным войнам" и 10 по вселенной Marvel, а также фильмы и сериалы от Disney и Pixar. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter компании.

Как отмечается, многие проекты выйдут 23 февраля 2021 года.

Так, выйдет сериал "Приспешник", новый созон "Мандалорца", в также два спин-оффа - "Рейнджеры Новой Республики" и "Асока".

По вселенной Marvel зрителям представят, в частности, сериалы "ВандаВижен", "Сокол и Зимний солдат", "Локи".

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