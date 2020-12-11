Disney+ выпустит 20 новых сериалов по вселенным "Звездных войн" и Marvel

Компания The Walt Disney Company анонсировала новые проекты, которые выйдут на стриминговом сервисе Disney+ в ближайшие годы. В частности, зрители увидят 10 сериалов по "Звездным войнам" и 10 по вселенной Marvel, а также фильмы и сериалы от Disney и Pixar. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter компании.
Как отмечается, многие проекты выйдут 23 февраля 2021 года.
Так, выйдет сериал "Приспешник", новый созон "Мандалорца", в также два спин-оффа - "Рейнджеры Новой Республики" и "Асока".
По вселенной Marvel зрителям представят, в частности, сериалы "ВандаВижен", "Сокол и Зимний солдат", "Локи".