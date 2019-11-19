Disney раскрыла даты выхода новых фильмов Marvel

Кинокомпания Disney объявила даты выхода новых фильмов в рамках киновселенной Marvel.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Gazeta.ru.

Как стало известно, в 2020 году зрители увидят "Черную Вдову" и "Вечных", которые появятся в кинопрокате 1 мая и 6 ноября, соответственно.

А уже 12 февраля 2021 года выйдет лента "Шан-Чи и легенда десяти колец". Кроме того, в том же году 7 мая состоится релиз "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия", а картину "Тор: любовь и гром" любители кино дождутся на экранах 5 ноября.

Также 6 мая 2022 года в кинотеатрах появится "Черная Пантера 2". Еще в этот календарный период фанаты увидят три неизвестных проектов Marvel. Их выход запланирован на 18 февраля, 29 июля и 7 октября.