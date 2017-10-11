Директор Хворостовского опроверг сообщения о смерти певца - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Директор Дмитрия Хворостовского Марк Хилдрю опроверг сообщения о смерти певца, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

На распространившиеся сведения о смерти Хворостовского также отреагировала оперная певица Хибла Герзмава. "Он жив! Неверная информация!" — написала она на своей странице в Instagram.

Жена певца Флоранс Хворостовская, в свою очередь, сказала, что ее муж жив и находится дома.

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Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 55-м году жизни.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в ночь на среду в своем микроблоге в Twitter член Совета Федерации Елена Мизулина.

"Ушёл Дмитрий Хворостовский… Страшно даже осознание того, что был человек и нет. Большая трагедия", — написала сенатор.