ДиКаприо вернул подаренную картину Пикассо из-за дела о хищениях

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Голливудский актер Леонардо ДиКаприо вернул картину Пикассо на фоне продолжающегося расследования о хищении денег малайзийского фонда, cообщает Report со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что картина стала одной из улик по делу о хищениях компанией Red Granite денежных средств из спонсируемого правительством США фонда инвестиций Малайзии 1MDB. По данным правоохранительных органов, продюсеры использовали украденные $100 млн для съемок «Волка с Уолл-стрит».

Малайзийские власти ранее заявили, что предназначенные для развития экономики и культуры Малайзии деньги (в целом более $4,5 млрд) были похищены руководством фонда. Благотворительный фонд ДиКаприо тогда заподозрили в том, что он связан с хищениями на сумму больше $3 млрд.