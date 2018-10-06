Дэнни Трехо назвал Андрея Кончаловского любимым режиссером

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Голливудский актер Дэнни Трехо признался, что Андрей Кончаловский является его любимым режиссером.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он сказал на встрече с поклонниками на фестивале Comiс Con Russia в Москве.

Он добавил, что приглашал Кончаловского на эту встречу. "Но его, к сожалению, нет в Москве сейчас", — сказал актер.

Трехо снимался в фильмах Роберта Родригеса "От заката до рассвета", "Дети шпионов", "Мачете".