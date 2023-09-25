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Бастующие сценаристы достигли предварительного соглашения со студиями Голливуда

Бастующие сценаристы достигли предварительного соглашения со студиями Голливуда Гильдия сценаристов и крупнейшие голливудские студии достигли предварительного соглашения о новом трехлетнем контракте, который может положить конец 146-дневной забастовке.
Шоу-бизнес
25 сентября 2023 г. 10:53
Бастующие сценаристы достигли предварительного соглашения со студиями Голливуда

Гильдия сценаристов и крупнейшие голливудские студии достигли предварительного соглашения о новом трехлетнем контракте, который может положить конец 146-дневной забастовке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журнал Variety.

По его информации, в воскресенье стороны после пяти дней переговоров вышли на финишную прямую. "Мы можем с большой гордостью сказать, что эта сделка является исключительной. Она обеспечивает значительные выгоды и защиту для писателей во всех секторах членства", - приводит журнал слова из электронного письма переговорного комитета WGA.

Однако забастовка пока что не прекращается. "Чтобы внести ясность: никто не должен возвращаться на работу без специального разрешения гильдии. До тех пор мы все еще бастуем", - приводит журнал слова профсоюза.

Подробности об условиях соглашения не будут опубликованы до тех пор, пока в ближайшие дни не будет согласована окончательная формулировка, сообщает Variety. "Хотя мы очень хотим поделиться с вами подробностями того, что было достигнуто, мы не можем сделать этого, пока не будут расставлены все точки над i", - говорится в послании профсоюза.

Предыдущая забастовка сценаристов проводилась в США в 2007 году. Она продолжалась 100 дней и нанесла ущерб отрасли на сумму 3 млрд долларов.

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Версия на английском языке Hollywood screenwriters reach tentative deal to end strike

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