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Последние сводки с фронта: "При необходимости объявим всеобщую мобилизацию", - Президент

Последние сводки с фронта: "При необходимости объявим всеобщую мобилизацию", - Президент Спецвыпуск передачи “Xəbər Saatı”, вышедшей в эфире Report TV 27 октября.
Студия "Report"
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28 октября 2020 г. 00:30
Последние сводки с фронта: При необходимости объявим всеобщую мобилизацию, - Президент
Президент Ильхам Алиев

Спецвыпуск передачи “Xəbər Saatı”, вышедшей в эфире Report TV 27 октября.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоCəbhədən son xəbərlər: "Zərurət yaranarsa, ümumi səfərbərlik elan edərik", - Prezident

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