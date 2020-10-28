Спецвыпуск передачи “Xəbər Saatı”, вышедшей в эфире Report TV 27 октября.
Последние сводки с фронта: "При необходимости объявим всеобщую мобилизацию", - ПрезидентПоследние сводки с фронта: "При необходимости объявим всеобщую мобилизацию", - Президент Спецвыпуск передачи “Xəbər Saatı”, вышедшей в эфире Report TV 27 октября.
Студия "Report"
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28 октября 2020 г. 00:30
https://static.report.az/photo/e0723f1d-1e67-3dc8-bca9-22ffa6164f41.jpgПрезидент Ильхам Алиев
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