​Зампред комитета: Объявление президентом Ильхамом Алиевым 2016 года в Азербайджане "Годом мультикультурализма" достойно одобрения

"В Азербайджане существует ряд течений, способных нанести ущерб толерантной среде"

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Объявление президентом Ильхамом Алиевым 2016 года в Азербайджане "Годом мультикультурализма" достойно одобрения".

Об этом Report заявил зампред Госкомитета по работе с религиозными образованиями Сайяд Аран.

По его словам, толерантность является одним из ментальных качеств азербайджанского народа: "Испокон веков в нашей стране проживали представители различных религий. История показывает, что во все времена наш народ с уважением относился к представителям различных национальностей и людям, проповедующим другие религии. Как традиции мультикультурализма, так и толерантность в Азербайджане связаны с национальными качествами народа. Как вам известно, евреи проживают в Азербайджане уже 2600 лет. Азербайджанское государство уважительно относится к представителям различных религиозных общин и конфессий в нашей стране. В 2015 году государство выделило не исламским общинам 480 тыс. манатов для усиления их деятельности. Естественно, эти средства предоставлены из 2 млн. 500 тыс. манатов, выделенных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для пропаганды просветительских традиций в стране. Преобладающие в нашей стране мультикультуральная среда и толерантность привлекают внимание многих стран мира".

По словам С.Арана, в Азербайджане существует ряд течений, способных нанести ущерб мультикультурализму и толерантной среде: "Против подобных лиц ведется борьба".

С.Аран добавил, что "Свидетели Иеговы" и некоторые другие течения демонстрируют равнодушие к законам Азербайджана: "Эти люди не только не выполняют возложенных на них обязательств как верующие, но также занимаются совершенно не касающимися их делами. Азербайджан является открытой миру страной. Мы призываем каждого соблюдать законы государства".