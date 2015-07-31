​За последние 6 месяцев пресечен ввоз в страну книг религиозного содержания 147 наименований

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ За прошедший период проведен обзор религиозной литературы 672 наименований. Была пресечена попытка ввоза в страну и распространения книг 147 наименований, пропагандирующих религиозную нетерпимость, дискриминацию и радикализм.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы в своем выступлении на заседании коллегии, посвященном итогам первого полугодия 2015 года и предстоящим задачам.

По его словам, с учетом рекомендаций и соответствующих поручений Администрации президента и Кабинета министров, Госкомитет построил свою работу в соответствии с требованиями дня и работает, сотрудничая с соответствующими госструктурами.

Председатель Госкомитета отметил, что процесс регистрации религиозных структур был продолжен и в течение первого полугодия текущего года. Их количество, в целом, достигло 632: "За истекший период, согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики "Об оказании финансовой помощи религиозным общинам в Азербайджане", из выделенных Госкомитету по работе с религиозными структурами 2,5 млн. манатов были сделаны отчисления мусульманским и немусульманским религиозным общинам.

В целом, неисламским религиозным структурам было выделено 400 000 манатов".