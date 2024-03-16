Моратинос: В достижении мира между Баку и Ереваном важна роль религиозных лидеров

В достижении мира между Азербайджаном и Арменией важна роль религиозных лидеров.

В достижении мира между Азербайджаном и Арменией важна роль религиозных лидеров.

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

Шейх уль-ислам высоко оценил вклад ООН в процесс межрелигиозного диалога в мире. Он подчеркнул, что участие Моратиноса в предстоящем VI Всемирном форуме межкультурного диалога в Баку внесет важный вклад в межкультурный и межрелигиозный диалог.

Верховный представитель Альянса цивилизаций ООН отметил важную роль религиозных лидеров в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.