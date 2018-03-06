В УМК представили документы 480 желающих совершить Хадж азербайджанских паломников

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В этом году 480 желающих совершить Хадж азербайджанских паломников подали заявление в Управление мусульман Кавказа (УМК).

Об этом в заявлении Report сказал ответственный представитель УМК, член азербайджанской миссии Хадж Гамдулла Бабаев.

По его словам, прием документов продолжается. Представитель УМК также добавил, что в этом году предпочтение будет отдано справке о состоянии здоровья: "Хадж рекомендуется совершать лицам, которым позволяет состояние здоровья. По мере возможности хотелось бы, чтобы документы предоставлялись самими гражданами, желающими совершить паломничество. Они также могут получить у религиозных деятелей УМК консультации и ответы на интересующие вопросы. В этом году для наших граждан выделены опытные врачи, ученые-богословы и гиды".

Напомним, что отделение Хаджа УМК работает с 09.00 по 18.00 ежедневно без перерыва.

Отметим, что в этом году стоимость паломничества (Хадж) установлена в размере 4150 долларов. Для Хаджа Азербайджану выделена квота на 1200 мест. Если обратившихся будет больше, квоту могут увеличить до 2000.