В УМК подали документы 800 человек для совершения хаджа

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ В этом году в Управление мусульман Кавказа (УМК) подали документы 800 желающих совершить хадж из Азербайджана.

По информации Report, среди них есть и те, кто ранее уже совершал хадж. Но их не много.

Напомним, что отдел хаджа УМК работает каждый день с 09.00 часов утра до 18.00 часов вечера. Прием документов продлится до 15 июля.

Паломничество состоится в августе.

Отметим, что в этом году цена для хаджа была определена в размере 4150 долларов. Паломники, которые отправятся в хадж из Азербайджана повторно, как и в прошлом году, дополнительно заплатят 535 долларов. Азербайджану выделена квота на совершение хаджа - 1200 человек. Если число обращающихся будет больше, квота может быть увеличена до 2000 человек.