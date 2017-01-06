Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Квота Турции на Хадж увеличена на 20 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, квота увеличена с 59 200 до 80 000.

В связи с этим между руководителем Управления по делам религии Турции Мехметом Гермез и министром по делам Хаджа и Умры Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салихом бин Таиром Бентен подписан протокол.

Заявив, что численность населения Турции составляет 80 млн. человек, М.Гермез предложил применить квоту на каждые 1000 человек. Предложение было принято.

Напомним, что в результате предстоящей 23 февраля этого года жеребьевки станут известны имена 80 тыс. человек, которые совершат из Турции паломничество Хадж.