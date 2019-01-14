Из Баку в Ставрополь прибыла икона с мощами святого апостола

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В город Михайловск Ставропольского края прибыла икона с мощами святого апостола Варфоломея из Баку, сообщает Report со ссылкой на "Северо-Кавказские новости".

Святыню передали из Бакинской епархии Русской православной церкви Азербайджана в дар собору Архистратига Михаила казаки Терского войска накануне, 13 января.

Отметим, что Варфоломей был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа, вместе с апостолом Филиппом проповедовал в городах Малой Азии, на территории современной Турции, Азербайджана, Армении.

Православная традиция отождествляет место смерти апостола с Баку, в котором при раскопках у Девичьей башни были обнаружены остатки древнего храма, отождествляемого с базиликой, возведённой над местом гибели апостола.