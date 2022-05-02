В Баку совершен праздничный намаз в мечети "Тезе Пир"

По случаю окончания Рамазана (месяц обязательного для мусульман поста) в мечети "Тезе Пир" и других мечетях Баку совершены праздничные намазы.

По случаю окончания Рамазана (месяц обязательного для мусульман поста) в мечети "Тезе Пир" и других мечетях Баку совершены праздничные намазы.

Как сообщает Report, праздничный намаз в мечети "Тезе Пир" возглавил заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Фуад Нуруллаев.

Это первая праздничная молитва, совершенная с участием большого числа верующих, после введения в стране ограничений в связи с пандемией.

Report представляет фоторепортаж из мечети "Тезе Пир":

ФОТО: Вугар Ханларов