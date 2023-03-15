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Установлена цена для желающих совершить хадж из Азербайджана

Установлена цена для желающих совершить хадж из Азербайджана Установлена цена для граждан, желающих совершить хадж из Азербайджана в этом году.
Религия
15 марта 2023 г. 20:32
Установлена цена для желающих совершить хадж из Азербайджана

Установлена цена для граждан, желающих совершить хадж из Азербайджана в этом году.

Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Было отмечено, что стоимость пакета хаджа на одного человека составляет 5 750 долларов США.

От граждан, желающих совершить хадж, требуются следующие документы:

1. Загранпаспорт;

2. Копия удостоверения личности;

3, Цветная фотография, сделанная на белом фоне, размером 3,5 × 4,5 см, 4 штуки;

4. Справка о здоровье.

Прием документов будет осуществляться с 17 марта в административном здании УМК, расположенном по адресу: Баку, ул. Мирзы Фатали, 7.

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