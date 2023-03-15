Установлена цена для желающих совершить хадж из Азербайджана

Установлена цена для граждан, желающих совершить хадж из Азербайджана в этом году.
Об этом Report сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).
Было отмечено, что стоимость пакета хаджа на одного человека составляет 5 750 долларов США.
От граждан, желающих совершить хадж, требуются следующие документы:
1. Загранпаспорт;
2. Копия удостоверения личности;
3, Цветная фотография, сделанная на белом фоне, размером 3,5 × 4,5 см, 4 штуки;
4. Справка о здоровье.
Прием документов будет осуществляться с 17 марта в административном здании УМК, расположенном по адресу: Баку, ул. Мирзы Фатали, 7.