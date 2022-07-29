УМК призвал проводить обряды в Мухаррам с учетом правил в условиях пандемии

Совет газиев Управления мусульман Кавказа (УМК) обратился к своим представителям на местах в связи с началом месяца Мухаррам.

Совет газиев Управления мусульман Кавказа (УМК) обратился к своим представителям на местах в связи с началом месяца Мухаррам.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Доводим до сведения своих представителей на местах, чтобы они соблюдали положения закона Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания" и проводили религиозные обряды на территории мечетей, мест поклонения. В частности, учитывая тенденцию роста пандемии в последние дни, траурные мероприятия следует проводить в соответствии с медико-профилактическими правилами. Важно, чтобы указанные рекомендации были доведены священнослужителями до сведения верующих в регионах, а уполномоченные представители должны представить отчет о принятых мерах в Управление мусульман Кавказа".