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    Стали известны причины закрытия мечети Ашурбек в Ичеришехер

    Мечеть будет восстановлена

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Стали известны причины закрытия расположенной в Ичеришехер мечети Ашурбек, известной как "Лезгинская мечеть".

    Как сообщили Report в Управлении государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров, в мечети будут проводиться реставрационные работы: "Эта мечеть является важным историческим памятником и будет отреставрирована. Другие мечети в Ичеришехер во время реставрации также временно приостанавливали свою деятельность. В настоящее время эти мечети продолжают функционировать". 

    Отметим, что мечеть Ашурбек является историческим памятником 12-го века. 

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