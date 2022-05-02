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Совет Европы рассмотрит возможность организации международной конференции в Баку

Совет Европы рассмотрит возможность организации международной конференции в Баку Совет Европы рассмотрит возможность организации международной конференции в Баку.
Религия
2 мая 2022 г. 23:06
Совет Европы рассмотрит возможность организации международной конференции в Баку

Совет Европы рассмотрит возможность организации международной конференции в Баку.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя Совета Европы Бьорн Берг на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

Шейх-уль-ислам придал большое значение Страсбургской конференции Совета Европы и предложил провести следующую конференцию в Азербайджане, стране толерантности и поликультурных ценностей, как продолжение этого процесса. Официальный представитель Совета Европы Бьорн Берг приветствовал это предложение и сказал, что оно будет рассмотрено в процессе оценки его институтов для будущих конференций.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Şurası Bakıda beynəlxalq konfransın təşkilini nəzərdən keçirəcək  

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