Совет Европы рассмотрит возможность организации международной конференции в Баку

Совет Европы рассмотрит возможность организации международной конференции в Баку.

Совет Европы рассмотрит возможность организации международной конференции в Баку.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя Совета Европы Бьорн Берг на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

Шейх-уль-ислам придал большое значение Страсбургской конференции Совета Европы и предложил провести следующую конференцию в Азербайджане, стране толерантности и поликультурных ценностей, как продолжение этого процесса. Официальный представитель Совета Европы Бьорн Берг приветствовал это предложение и сказал, что оно будет рассмотрено в процессе оценки его институтов для будущих конференций.