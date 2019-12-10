Сиявуш Гейдаров: Среди казненных в зонах конфликтов были и азербайджанки

"Продолжаются работы по возвращению в страну из зон конфликтов азербайджанских детей, потерявших родителей".

Как сообщает Report, об этом сказал зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана Сиявуш Гейдаров.

По его словам, в ближайшее время планируется привезти в Азербайджан группу детей из Сирии: "Более 110 мужчин, вернувшихся из зон конфликтов, привлечены к ответственности. Процесс в настоящее время продолжается. Около 400 граждан Азербайджана, участвующих в боевых действиях в зонах конфликтов, лишены гражданства. Они больше не могут вернуться в страну. Большинство азербайджанских женщин в зонах конфликтов были участниками событий. Среди тех, кого казнили или арестовали, были и азербайджанки. Кроме того, многие из них вышли замуж за лиц с неопределенным гражданством и родили детей. Вопрос лишения этих женщин гражданства также будет рассматриваться".