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    Саудовский религиозный деятель отстранен за сомнения в уме женщин

    Его слова вызвали широкий общественный резонанс

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии клирика отстранили от религиозной деятельности после его высказываний об интеллектуальных способностях женщин.

    Как передает Report, об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает издание Arabian Business.

    Высказывания клирика касались умственных способностей женщин, которым, по его мнению, нельзя разрешать водить машину.

    Его слова быстро распространились в соцсетях и вызвали широкий общественный резонанс. Особенно высказывания обидели активистов, выступающих за права женщин.

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