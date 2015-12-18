Саудовская Аравия ужесточила правила деятельности для компаний, организующих хадж

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Министерство по делам хаджа Саудовской Аравии после давки в долине Мина ужесточило правила размещения паломников и лицензирования для компаний, организующих хадж.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении министерства.

В заявлении министерства перечисляется ряд требований, согласно которым представители хадж-операторов имеют право вести свою деятельность. Компании должны обеспечить все необходимые условия для их проживания и перемещения еще до прибытия паломников, предварительно оповестив министерство.

Фирмы также обязаны иметь ряд лицензий от министерства по делам хаджа и от Управления гражданской обороны королевства.

"В случае нарушения этих условий компании будут подвергнуты наказанию, вплоть до лишения разрешения на работу", - говорится в сообщении.

В результате давки, возникшей в Мекке в ходе хаджа 24 сентября, погибли более двух тысяч паломников.