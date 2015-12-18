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    Саудовская Аравия ужесточила правила деятельности для компаний, организующих хадж

    Министерство по делам хаджа: В случае нарушения этих условий компании будут подвергнуты наказанию

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Министерство по делам хаджа Саудовской Аравии после давки в долине Мина ужесточило правила размещения паломников и лицензирования для компаний, организующих хадж. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении министерства.  

    В заявлении министерства перечисляется ряд требований, согласно которым представители хадж-операторов имеют право вести свою деятельность. Компании должны обеспечить все необходимые условия для их проживания и перемещения еще до прибытия паломников, предварительно оповестив министерство. 

    Фирмы также обязаны иметь ряд лицензий от министерства по делам хаджа и от Управления гражданской обороны королевства.

    "В случае нарушения этих условий компании будут подвергнуты наказанию, вплоть до лишения разрешения на работу", - говорится в сообщении.

    В результате давки, возникшей в Мекке в ходе хаджа 24 сентября, погибли более двух тысяч паломников.

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